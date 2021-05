Lecce, i convocati per la sfida odierna al Venezia: out Adjapong. Ci sono Pettinari e Rodriguez

"Pettinari ieri si è allenato regolarmente, poi ci sono altri due allenamenti per testare la sua condizione e capire chi è pronto e chi e no. E’ un’opzione sia dall’inizio che a gara in corso, valuterò bene. Tuttavia sono consapevole che questa è una finale, dunque le proveremo tutte. Rodriguez? Ieri era meglio ancora fargli fare una prova a parte e il ragazzo l’ha superata. Oggi farà la rifinitura e se supererà anche questa sarà della partita utilizzabile a gara in corsa": così, nella conferenza stampa di ieri, il tecnico del Lecce Eugenio Corini.

Solo poco fa, la formazione salentina ha infatti diramato l'elenco dei convocati per la sfida odierna al Venezia - ritorno della semifinale playoff (si parte dall'1-0 in favore dei lagunari) -, visto che erano da valutare ancora quelle situazioni: positivamente risolte, out il solo Adjapong. Non convocati, poi, Borbei, Felici, Maselli e Monterisi.

Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Bleve, Gabriel, Vigorito

DIFENSORI: Calderoni, Dermaku, Gallo, Lucioni, Maggio, Meccariello, Pisacane, Zuta

CENTROCAMPISTI: Bjorkengren, Henderson, Hjulmand, Listkowski, Majer, Mancosu, Nikolov, Paganini, Tachtsidis

ATTACCANTI: Coda, Pettinari, Rodriguez, Stepinski, Yalcin.