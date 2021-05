Lecce, Corini: "Col Venezia dobbiamo vincere: ci proveremo. Ma non andremo allo sbaraglio"

vedi letture

“Indubbiamente gli ultimi risultati hanno detto che c’è stato un calo generico ma bisogna anche saper leggere nei risultati. I ko con Cittadella e Monza hanno lasciato delle scorie. Bisogna andare oltre il passato ed essere concentrati sull’obiettivo. Pensare solo a vincere la partita con il Venezia e non avendo due risultati su tre possiamo essere paradossalmente ancor più convinti di far bene”.

Nella conferenza stampa che anticipa la semifinale playoff di ritorno, esordisce così il tecnico del Lecce Eugenio Corini. I suoi arrivano con un risultato a sfavore, l'andata del doppio confronto è stata appannaggio del Venezia, e proprio da questo, come riferisce calciolecce.it, prosegue l'analisi del mister giallorosso: "L’inizio partita del Venezia, in cui per 20-25 minuti hanno fatto tantissimo, ci ha messo in difficoltà. Non volevamo fare questo tipo di avvio di gara, sono stati bravi loro e noi dovremo esserlo di più in questa occasione. E’ un predominio che loro si sono presi, poi il match si è riequilibrato. E’ giusto che Zanetti abbia cercato di tenerci larghi, è un concetto basilare. Però devo dire che nella seconda metà del primo tempo siamo saliti molto bene, creando l’occasione di Stepinski, e quando riuscivamo a superare la linea di passaggio riuscivamo a fare bene. Ci è mancata la qualità dell’ultima giocata. Dopo il gol di Forte siamo andati in controllo della partita. Potevamo e dovevamo essere più pericolosi, ma le basi ci sono. Dobbiamo senza dubbio comunque alzare la qualità della nostra prestazione ed incidere di più. Sappiamo di dover vincere e ci proveremo, ma non andremo allo sbaraglio. Cercheremo di trovare subito il gol, questa è la nostra attitudine e proveremo ad offendere da subito. Quello che dobbiamo cercare è qualcosa di diverso della prima mezz’ora di Venezia ma anche un equilibrio che è sempre importante avere”.

Andando poi alla rosa: "Pettinari ieri si è allenato regolarmente, poi ci sono altri due allenamenti per testare la sua condizione e capire chi è pronto e chi e no. E’ un’opzione sia dall’inizio che a gara in corso, valuterò bene. Tuttavia sono consapevole che questa è una finale, dunque le proveremo tutte. Rodriguez? Ieri era meglio ancora fargli fare una prova a parte e il ragazzo l’ha superata. Oggi farà la rifinitura e se supererà anche questa sarà della partita utilizzabile a gara in corsa. Abbiamo lavorato diverse volte sul 3-5-2, ma resta un modulo utilizzabile saltuariamente o per piccole porzioni di gara. Sono 9 mesi che lavoriamo sul 4-3-1-2 e così arriveremo a giocarci queste finali. Non possiamo snaturarci proprio adesso”.

Prosegue: “In casa abbiamo zoppicato un po’ ma ora abbiamo grande voglia di rifarci e fisicamente ci siamo, siamo pronti. Mi fido dei miei ragazzi, dei miei giocatori. Abbiamo fatto grandi cose, abbiamo valore e questo vogliamo portarlo dentro in campo e con esso il desiderio di raggiungere queste finali. Certamente nello spogliatoio abbiamo parlato sull’approccio mentale a queste gare, siamo carichi, motivati e concentrati”.

Conclude poi: “I ragazzi meritano l’appoggio di tutti. Le critiche quando si gioca male sono giuste, ma l’impegno c’è sempre stato e dunque qualsiasi spinta positiva da parte di chi vuole bene al Lecce è gradita. Ai tifosi dico che domani vedranno una squadra che farà di tutto per vincere e passare”.