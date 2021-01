Lecce, la Stella Rossa stringe per Falco. Ridotto la distanza fra domanda e offerta

vedi letture

La Stella Rossa sogna un tandem d'attacco tutto italiano per la seconda parte di stagione. Il club di Belgrado infatti sta cercando di stringere con il Lecce per Filippo Falco valutato dai salentini 1,5 milioni di euro. La distanza fra le parti, secondo quanto riferito da Sky Sport, si sarebbe ridotta nelle ultime ore con i contatti fra le parti che sono continui per trovare una soluzione che soddisfi tutti. Dopo Diego Falcinelli in estate la Stella Rossa potrebbe rinforzarsi in questo mercato invernale con il numero 10 giallorosso.