Lecce, Liguori: "Progetto triennale, ma non ci lasceremo sfuggire l'opportunità di andare in A"

Il vicepresidente del Lecce Corrado Liguori ha parlato del progetto triennale iniziato dopo la retrocessione della Serie A e dell’importanza di due figure come Corvino e Corini in questo percorso: “Il programma è e resta triennale e solo al termine di questo periodo tireremo le somme definitive. Però è evidente il cammino che stiamo facendo e se ci sarà l’opportunità di andare in Serie A non ce la lasceremo sfuggire. Abbiamo costruito una rosa importante, con qualità e quantità e un buon mix fra giovani ed esperti dove si vede la visione lungimirante di Corvino e la capacità del tecnico di assemblare questi giocatori. - continua Liguori ai microfoni di Calciolecce.it - Sono due figure cardine del progetto, il direttore riesce a intravedere cose che non sono visibili a tutti e poi trasmette tranquillità anche nei momenti più difficili. Il tecnico è una persona molto pacata e competente. La sua preparazione tecnica è indiscutibile, ha dimostrato di saper tenere tutti sul pezzo”.