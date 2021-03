Lecce, Maggio: "I nove risultati utili di fila hanno dato fiducia nelle nostre qualità"

Ai microfoni di tuttocalciopuglia.com, ha parlato il difensore del Lecce Christian Maggio: "Il Lecce ha una società ambiziosa, che vuole fare le cose a modo. E poi a me piacciono le sfide, ho sempre cercato di dare tutto me stesso anche in età avanzata. E quando è arrivata la chiamata, ho subito accettato: c’è l’ambiente ideale per fare bene. Abbiamo iniziato a credere maggiormente in noi stessi. Sapevamo di avere qualità, io me ne sono accorto fin dai primi allenamenti che c’era un qualcosa di diverso rispetto ad altre squadre di Serie B. Ci credevamo poco forse, ma fortunatamente siamo riusciti ad inanellare nove risultati utili di fila e questo ha fatto sì che la squadra prendesse confidenza e fiducia con le proprie qualità”.