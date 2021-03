Lecce, Paganini: "Che emozione sfidare il Frosinone. Partita chiave ma non decisiva"

vedi letture

Il grande ex Luca Paganini ha parlato al Corriere dello Sport raccontando le sue emozioni in vista di Frosinone-Lecce: "Tre promozioni non si dimenticano. Tornare è strano. E' una gara speciale" dice il giocatore ora di proprietà del club salentino. Il Lecce ha ricominciato a vincere, è terzo, e sogna di tornare in A dopo un anno di purgatorio: "Si è tutto ribaltato, è giusto che proviamo a vincere subito senza calcoli". Ma quali sono i segreti della formazione giallorosso? Lo spiega Paganini: "Questa è una squadra che sa lottare e sa ascoltare l'allenatore. A fare la differenza è anche il direttore Corvino". La gara con il Frosinone però sarà importante ma non decisiva: "Non è da dentro o fuori nemmeno per Nesta, i miei ex compagni sono fuori di tutto. Basta un filotto per rientrare, naturalmente dopo il Lecce".