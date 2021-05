Lecce, sfuma la promozione diretta. Per la A diretta è testa a testa Monza-Salernitana

Le sconfitte contro Cittadella e Monza, e il pari di oggi contro la Reggina, hanno definitivamente spento i sogni leccesi per la promozione diretta in Serie A: il Lecce, infatti, potrà tornare nella massima serie solo con i playoff.

Calcolo matematico molto semplice: quando mancano solo 90' al termine della regular season, la Salernitana è al 2° posto a quota 66, +4 sul Lecce, che ha però solo 3 punti a disposizione. Bene che vada, per i salentini sarà terzo posto.

A patto però che lunedì, con l'Empoli, arrivi una vittoria, in concomitanza a una sconfitta del Monza, attualmente con 64 punti. E con la possibilità di giocarsi ancora la promozione in A, ormai appannaggio dei brianzoli e della già citata Salernitana.