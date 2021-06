Lecce, si tinge di giallo (ma non rosso) la situazione di Bleve

Guarda già alla prossima stagione il Lecce, che in questi giorni sta programmando il ritiro pre campionato. Ritiro che si è tinto di giallo... ma poco rosso.

Almeno per quel che concerne la situazione del portiere Marco Bleve, in Salento sin dalle giovanili, e con poche parentesi esterne.

Dalla stagione 2016-17, come riferisce pianetalecce.it, l'estremo difensore "ha sempre svolto ruoli secondari come il dodicesimo o il ventiduesimo, ruolo questo che ha ricoperto anche lo scorso anno. Una posizione che il calciatore non vuole più ricoprire e che, forse, accetterebbe solo se fosse “promosso” a secondo di Gabriel, vista la probabile partenza di Vigorito".

Non solo: Bleve "è in scadenza al 30 Giugno 2021, cioè tra pochi giorni, ma nessuno gli ha ancora proposto un rinnovo del contratto".