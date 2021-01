Lecce, stasera nuovo incontro con la Stella Rossa per la cessione di Falco

Lecce e Stella Rossa continuano a trattare per il trasferimento in Serbia di Filippo Falco. L’accordo fra i due club infatti non è ancora stato trovato nonostante il club di Belgrado sia disposto a mettere sul piatto il milione e mezzo chiesto dal Lecce (l’ultima offerta è di 1,2 milioni più 300 mila di bonus facilmente raggiungibili), ma quello che mancano sono le garanzie a copertura di questa somma. Questa sera, secondo quanto riportato da Pianetalecce.it, è previsto un altro incontro fra le parti per trovare una quadra e permettere al fantasista '92 di lasciare un ambiente con cui pare aver rotto.