Lecce, Sticchi Damiani: "Con Galliani abbiamo parlato di Lega, non di mercato"

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani dopo il pari casalingo contro il Monza ha parlato alla Gazzetta dello Sport facendo il punto della situazione: “Il pareggio è frutto di una prestazione molto attenta da parte di tutti. In particolare è stato importante il rientro di Dermaku un giocatore che, per circostanze sfortunate, non ha avuto la possibilità di dare il suo contributo finora.Sono contento per la squadra, che è apparsa stanca, avendo giocato ogni tre giorni. Vanno ringraziati Coda e Stepinski che nonostante gli acciacchi tirano la carretta e sono sempre disponibili nell'aiutare la squadra. - conclude Sticchi Damiani – Galliani? Mi ha detto di aver visto due squadre molto forti, abbiamo ottimi rapporti e abbiamo parlato di tanti temi, sopratutto di questioni legate alla Lega B, ma non di mercato”.