Lecce, Sticchi Damiani: "Godiamo il successo di Venezia. Poi penseremo al Frosinone"

Dopo la vittoria sul Venezia, in casa Lecce, come riferisce sololecce.it, è stato il presidente Saverio Sticchi Damiani ad aver commentato il risultato centrato al "Penzo: "E' stata una partita tosta e intensa, contro una squadra davvero forte e su un campo molto difficile. Per questo è una vittoria molto importante, anche perché arriva subito dopo quella con la Chievo. La partita è stata preparata bene. In un campionato così equilibrato, dove è difficile battere anche l'ultima in classifica, conquistare sei punti in tre giorni contro squadre molto forti come Chievo e Venezia è davvero un bel segnale. Tutto lascia pensare che siamo davvero sulla strada giusta, adesso dobbiamo continuare così".

Conclude: "In questo momento sinceramente non riesco a pensare al Frosinone, dopo una partita così intensa come quella con il Venezia ci gustiamo i tre punti. Comunque abbiamo organizzato per tempo questa trasferta, evitando di sottoporre la squadra a spostamenti faticosi. Da domani i ragazzi saranno a Roma per preparare nelle condizioni ideali quest'altro impegno, del resto in questo momento della stagione i dettagli possono fare la differenza".