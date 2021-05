Lecce-Venezia 0-1, Aramu nell'intervallo: "Felice per il gol, ma non è finita"

"Sono molto felice per il gol che ho segnato, siamo sulla buona strada anche in virtù della vittoria maturata all'andata. Guai, però, a pensare che sia fatta: il Lecce è una grandissima squadra, ha creato delle occasioni importanti e non ci possiamo permettere di abbassare la guardia nemmeno per un secondo". Così il fantasista del Venezia Mattia Aramu ai microfoni di DAZN.