Lega B, il meme con mister Zanetti fa infuriare i tifosi del Venezia in vista della semifinale

Si giocheranno domani, per il torneo di Serie B, le gare di ritorno delle semifinali playoff, che da un lato contrapporranno Monza e Cittadella, dall'altro Lecce e Venezia.

Forti dei rispettivi successi dell'andata, Cittadella e Venezia proveranno a mantenere inalterato il risultato per conquistare la finale che mette in palio un solo posto per la Serie A, ma tra i tifosi lagunari c'è stato un po' di malcontento... per un ironico post apparso sul profilo Facebook ufficiale della Lega B.

Ampio il successo del Cittadella (3-0 ai brianzoli), più esiguo quello del Venezia, che ha battuto 1-0 il Lecce, con i canali ufficiali della Lega che hanno pubblicato una foto del tecnico arancioneroverde Paolo Zanetti affranto, corredata dalla didascalia "Quando hai vinto la semifinale #playoff21, ma poi ti dicono che c'è anche la partita di ritorno...😅". I tifosi, appunto, non hanno gradito.