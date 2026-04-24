Mantova, Modesto: "Contro il Sudtirol gara che vale tanto. Ho visto il giusto atteggiamento"

Scontro diretto in chiave salvezza per il Mantova di Francesco Modesto. Domani per i virgiliani è in programma la trasferta in casa del Sudtirol. Queste le parole del tecnico dei lombardi nella consueta conferenza stampa della vigilia (fonte TuttoMantova):

“Dopo la sconfitta contro l’Avellino, andiamo a giocare in casa di una squadra che ha i nostri stessi punti ed è reduce da una sconfitta pesante. Cercheremo entrambi di raggiungere il nostro obiettivo, che ci siamo guadagnati con lavoro, impegno e rabbia. Dobbiamo essere bravi a capire che tipo di gara ci aspetta e come troveremo il nostro avversario. Abbiamo studiato e lavoro bene. I ragazzi vogliono ottenere quello che tutti noi speriamo.

Ho visto in campo e nello spogliatoio un atteggiamento positivo, è una gara molto importante e che vale tantissimo per noi. Dobbiamo giocarcela fino alla fine. Con l’Avellino ci è mancata quella reazione che il gruppo ha sempre avuto in tutte le altre circostanze. Non è questione di mentalità, ma è stato solo un tracollo emotivo per la sconfitta che stava maturando davanti al nostro pubblico. Ma sono fiducioso, perché siamo sul pezzo.

Sudtirol? E’ una squadra matura, guidata da un allenatore vincente e d’esperienza. Molti calciatori giocano insieme da anni, hanno struttura fisica e soluzioni diverse per attaccare. Le loro punte hanno fatto 18 gol in due e possono crearci dei problemi. Classifica? Mancano poche giornate e tutti fanno le tabelle. Le partite vanno giocate, ognuno deve pensare alla propria squadra. Sul campo si conquistano i punti: è questa è l’unica strada da seguire. Non posso mettermi a ragionare sui risultati delle altre. Tifosi? E’ stupendo averli in tanti sempre al nostro seguito! Vogliamo regalargli questa soddisfazione.