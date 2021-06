Marco Simone sugli ex compagni Stroppa e Inzaghi: "Sono nati per allenare"

Due ex Milan per Monza e Brescia. Il club brianzolo si affida a Giovanni Stroppa, le Rondinelle a Pippo Inzaghi. Marco Simone, ex compagno di squadra dei due a tempi del Milan, ne parla così nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: "Inzaghi si capiva che avrebbe fatto l'allenatore, per la sua voglia di conoscere, di studiare calcio, di aggiornarsi. Aveva già l'idea di andare in panchina una volta smesso di giocare. Lui da Cellino? Due caratteri elettrici, può accadere di tutto. Il Brescia è una società ambiziosa, ha preso un allenatore ambizioso. L’importante è che gli venga costruita una squadra competitiva. Stroppa? Aveva grandi qualità tecniche, era più pacato di Pippo ma non gli mancava la personalità. Anche lui mi sembrava nato per allenare. E’ cresciuto in modo più graduale, ha fatto tanta gavetta, ha vinto a Foggia e Crotone. Entrambi hanno la stessa idea di calcio, cercano sempre un gioco propositivo".