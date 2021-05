Marotta dopo l'esordio in Serie B: "Emozione indescrivibile, ma solo fino al fischio d'avvio"

Ai microfoni di Rai Sport Maria Marotta, prima arbitra in un match di Serie B, ha parlato del suo esordio in occasione della sfida fra Reggina e Frosinone di questo pomeriggio: “Un’emozione immensa e indescrivibile, ma che è durata fino al fischio d’avvio, poi ho arbitrato come sempre con attenzione e concentrazione. Ho apprezzato moltissimo l’accoglienza delle squadre e delle società e sarà una giornata che ricorderò per sempre. - conclude Marotta - Obiettivi? Voglio cercare di migliorare sempre, per me, per la mia categoria e per tutto il movimento femminile”.