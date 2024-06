Ufficiale Matheus Henrique lascia l'Italia. Il Sassuolo lo ha venduto al Cruzeiro

vedi letture

Matheus Henrique, dopo una stagione complicatissima col Sassuolo, lascia l'Italia per fare ritorno in Brasile. Il centrocampista, infatti, è un nuovo giocatore del Cruzeiro, come informa il club carioca sui propri canali ufficiali.

"Benvenuto MAtheus Henrique. Il centrocampista è un nuovo rinforzo del Cruzeiro e arriva con un contratto valido fino al giugno del 2029", si legge nella nota pubblicata in queste ore dalla società brasiliana.