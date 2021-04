Monza, Balotelli ancora in gruppo: sarà a disposizione per il rush finale di stagione?

L'atteso Mario Balotelli ancora ai box, il Monza non ha mai potuto godere a pieno regime dell'ex Milan. Ma dagli allenamenti, le buone notizie arrivano perché, in vista del turno infrasettimanale di martedì, il classe '90, così come il compagno di reparto Christian Gytkjaer, ha lavorato sempre in gruppo coi compagni.