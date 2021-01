Monza, Balotelli prova a recuperare per la sfida al suo passato: lunedì c'è il Brescia

Il monday night della 19^ giornata del campionato di B, ultima di andata, vedrà contrapporsi Monza e Brescia, ovvero Mario Balotelli e il suo passato.

O meglio, probabilmente Balotelli, perché il giocatore non si è ancora completamente ripreso dopo l'infortunio patito in occasione del match contro il Lecce, un piccolo stiramento ai flessori della coscia sinistra; a ogni modo il recupero non è una probabilità del tutto remota, l'ex Milan sarà costantemente valutato in settimana.