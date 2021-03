Monza, Balotelli torna al Granillo dopo 13 anni. All'esordio da titolare con l'Inter fu doppietta

A distanza di oltre 13 anni Mario Balotelli tornerà a calcare il campo che lo vide esordire fra i professionisti con la maglia dell’Inter. Il 19 dicembre del 2007 infatti l’attaccante scendeva in campo da titolare nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Reggina segnando una doppietta che fece subito intuire che si era di fronte a un giovane dalle qualità non comuni, una stella pronta a illuminare il calcio da lì in avanti che però non mantenne totalmente le premesse come si è visto nel proseguo di una carriera che lo ha portato a vestire maglie prestigiose come quelle del Manchester City, del Liverpool e del Milan – oltre che quella azzurra dell’Italia – senza però riuscire a esprimere al massimo il suo potenziale che venne spesso offuscato dai suoi comportamenti.

L’avventura con il Monza del classe ‘90 finora è stata fatta di alti e bassi, con numerosi acciacchi fisici dovuti alla lunga inattività, che non gli hanno permesso di esprimersi ancora al massimo. Dal Granillo però potrebbe iniziare una nuova fase per Balotelli e il club brianzolo con il numero 45 che dovrà caricarsi i compagni sulle spalle, visto anche l’infortunio di Gytkjaer, per conquistare la Serie A e il rinnovo di contrario. Magari partendo proprio da una doppietta come quella di 13 anni fa che lo mise sotto la luce dei riflettori.