Monza, Balotelli viaggia nel tempo: l’attaccante in rete in tre decadi diverse

Ha deciso la partita tra Chievo e Monza, regalando ai brianzoli il secondo posto in classifica con sorpasso a Venezia e Salernitana. Parliamo di Super Mario Balotelli, che ha trovato il suo primo gol in Serie B nel 2021, segnando la rete nella terza decade consecutiva: l’attaccante ex nazionale infatti, aveva segnato per la prima volta nel 2009, negli “anni zero”, poi era esploso definitivamente negli “anni dieci”, con le maglie di Inter, Manchester City e Milan. Ora, dopo un finale di decade deludente, ecco la prima volta negli “anni venti”.