Monza, Berlusconi sarà più vicino alla squadra. Mercoledì potrebbe essere a Monzello

L’assenza di Adriano Galliani, ricoverato a causa di alcune complicanze legate al Covid-19, in casa Monza si fa sentire e per questo nei prossimi giorni scenderà in campo il patron Silvio Berlusconi. Secondo quanto riferito da Monza-news.it infatti il numero uno brianzolo farà sentire la propria vicinanza alla squadra e al tecnico Cristian Brocchi, confermato sulla panchina nonostante lo scivolamento al quarto posto in classifica, e già mercoledì potrebbe essere a Monzello per la ripresa degli allenamenti. Una presenza, quella di Berlusconi, per ricompattare e ricaricare il gruppo in vista del rush finale del campionato e il ritorno dell’ad Galliani.