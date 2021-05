Monza-Brescia 0-2, le pagelle: Bellusci ingenuo, Balo non incide. Mangraviti super

Monza - Brescia 0-2

Marcatori: 69’ Ayè (B), 78’ Mangraviti (B)

MONZA

Di Gregorio 5,5 - Non subisce moltissimi tiri verso lo specchio della porta, ma sul secondo gol ha parecchie responsabilità. Esce male, spalanca le porte al Brescia.

Bellusci 4 - Due gialli evitabili. Si fa espellere probabilmente nella partita più importante. E ora il rosso pesa anche per le prossime gare.

Bettella 5,5 - Prova a reggere le offensive degli ospiti, ma la difesa brianzola si scioglie come neve al sole.

Pirola 6 - Dei tre centrali è l’unico che riesce a portare a casa la sufficienza. Concede poco, anche se Ayè sull’accelerazione lo mette spesso in difficoltà.

Sampirisi 6,5 - Rispetto al collega di reparto è l’unico che prova la giocata personale. Sfiora il gol nella ripresa, ma la conclusione termina di poco sul fondo.

Frattesi 7 - Tantissima sfortuna. Due traverse, una nel primo e una nel secondo tempo: si inserisce sempre, ma oggi la palla non vuole entrare. (Dall’83’ Ricci s.v.).

Barberis 5,5 - Meno propositivo rispetto alle ultime uscite, manca in fase di costruzione e i biancorossi ne risentono.

Colpani 6 - Con un paio di inserimenti rischia di mettere in crisi la difesa biancoblù. Nella ripresa cala parecchio, Brocchi manda in campo D’Errico. (Dal 65’ D’Errico 6 - Buon impatto sulla sfida, ma nell’economica del match cambia poco).

Carlos Augusto 6 - Gara dai due volti. Quando Karacic gli lascia spazio affonda bene, ma nella ripresa si vede pochissimo. (Dal 75’ Balotelli 5,5 - Un paio di giocate, ma niente di più. Entra col risultato già compromesso).

Gytkjaer 5,5 - Due inserimenti nel primo tempo, ma Mangraviti lo chiude coi tempi giusti. Fa parecchia fatica. (Dal 65’ Diaw 5,5 - Corre tantissimo in mezzo al campo, ma dopo i gol della Salernitana spegne il motore).

Dany Mota 6 - Soliti strappi, solite accelerazioni. Questa volta però il Brescia prende bene le misure. (Dal 75’ D’Alessandro 5,5 - Non un buon impatto sulla sfida, gira parecchio a vuoto).

BRESCIA

Joronen 6 - Sicuramente da oggi sarà devoto ai pali e alle traverse. Sui palloni alti non si fa mai sorprendere, come al solito gestisce la difesa con la solita personalità.

Karacic 6 - Carlos Augusto non è un cliente semplicissimo, ma lo tiene bene ed evita guai peggiori. Quando trova spazi prova anche ad affondare.

Cistana 7 - Rispetto al collega di reparto sbaglia diversi palloni, ma nella ripresa riesce a giocare con maggiore lucidità e si inventa anche l’assist per il 2-0.

Mangraviti 8- Giganteggia in difesa e annulla gli attaccanti del Monza. Entra nel tabellino segnando il gol che chiude i giochi.

Martella 6,5 - Quando affonda sulla fascia crea sempre pericoli, ma diventa prezioso soprattutto in fase di non possesso. (Dal 71’ Mateju 6 - Mette in ghiaccio il pallone e non rischia quasi mai).

Ndoj 5 - Deve fare la differenza in un centrocampo simile, ma spesso perde palla e riferimenti. Troppi errori, soprattutto nel momento cruciale del match. (Dal 59’ Jagiello 6 - Qualche disattenzione di troppo, ma mette in campo cuore e grinta).

Van de Looi 5,5 - Quando c’è da accelerare le operazioni perde sempre un tempo di gioco. Rimane estraniato dal match. (Dal 71’ Labojko 6 - Buon ingresso in campo, non molla un centimetro).

Bisoli 6 - Ci mette la solita grinta, si muove parecchio e prova spesso l’inserimento. Voleva grinta, è stato il primo a metterla in campo.

Bjarnason 6,5 - Meno lucido rispetto alla sfida col Pisa, ma quando si muove tra le linee non dà mai punti di riferimento. La cura Clotet lo ha rivitalizzato. (Dall’81’ Pajac s.v.).

Donnarumma 6 - Fa soltanto una giocata buona, quella che porta al rosso di Bellusci. Troppo nervoso, se la prende con chiunque.

Ayé 7 - L’uomo della provvidenza colpisce ancora. Si vede che è il suo momento: gli calciano sulla schiena e segna. (Dall’81’ Ragusa s.v.).