Monza, Brocchi: "Contro il Cittadella servono cautela e personalità". Out Boateng: i convocati

Alla vigilia della sfida contro il Cittadella, gara valida per la 25^ giornata del campionato di B, in casa Monza è mister Christian Brocchi a fare il punto della situazione: "C'è da fare tanti complimenti al Cittadella, alla dirigenza e al mister che stimo molto: da anni stanno facendo un ottimo lavoro, hanno il loro credo calcistico, lavorano in un'unica direzione e i risultati che hanno ottenuto negli anni sono sotto gli occhi di tutti. E' una squadra difficile da affrontare, insidiosa anche in fase di non possesso: sono molto aggressivi, non mollano mai, ti lasciano poco spazio per respirare. Tende a far giocare male l'avversario, da parte nostra serviranno quindi cautela e personalità, affinché si possano mettere in risalto i loro difetti".

Prosegue poi: "La voglia di vincere in casa è tanta, ma dobbiamo pensare a vincere sempre, indipendentemente da dove si giochi. A ogni modo c'è voglia di vincere tra le mura amiche, sono certo che i ragazzi la mettano in campo. La Serie A è un obbligo? Mi pare una parola forte, ma è comunque un termine che trova conferma da parte di quella che è la richiesta del presidente e dell'Ad: io come mister e i ragazzi come squadra, sappiamo come farlo, e ci stiamo provando".

Spazio quindi alla rosa: "Non ci saranno Boateng e Gytkjaer, il primo per un'elongazione e il secondo per una sindrome gastrointestinale, e stiamo facendo un lavoro personalizzato su Bettella: gli altri stanno bene, sono certo che chi scenderà in campo farà bene".

Di seguito quindi l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Di Gregorio, Lamanna, Sommariva

DIFENSORI: Anastasio, Bellusci, Carlos Augusto, Donati, Paletta, Pirola, Sampirisi, Scaglia

CENTOCAMPISTI: Armellino, Barberis, Barillà, Colpani, D'Alessandro, D'Errico, Frattesi, Scozzarella

ATTACCANTI: Balotelli, Diaw, Maric, Mota Carvalho, Ricci.