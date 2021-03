Monza, Brocchi: "Contro la Reggiana come se fosse l'ultima gara. Balo out". I convocati

vedi letture

Dopo il ko contro la Reggina per il Monza arriva il match interno contro la Reggiana. Queste le parole della vigilia del tecnico dei brianzoli Cristian Brocchi: “Contro la Reggiana sarà una gara importante, per la classifica e per ritrovare le nostre sicurezze. Contro la Reggina non abbiamo fatto bene, eravamo sotto ritmo e abbiamo fatto una gara brutta. Dobbiamo riprendere a giocare nel modo giusto, con ritmo e velocità. Spero che i ragazzi riescano a fare in campo quello che abbiamo provato. Bellusci? Peccato per la squalifica perché è un elemento importante. Non ci sarà neanche Balotelli che si è fatto male. La Reggiana? Contro la Cremonese aveva iniziato bene poi sono rimasti in dieci e la gara è cambiata. Sono una squadra veloce e che ha proprietà di palleggio. Sarà un avversario complicato come tutti in Serie B. Non possiamo permetterci di pensare al Venezia: c’è solo la Reggiana e la dobbiamo affrontare come se fosse l’ultima gara della stagione”.

Di seguito la distinta con i convocati del match:

Portieri: Lamanna, Sommariva, Di Gregorio

Difensori: Donati, Anastasio, Bettella, Scaglia, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Pirola

Centrocampisti: Boateng, D'Errico, Frattesi, Barillà, Armellino, Scozzarella, Colpani

Attaccanti: Maric, Ricci, Mota Carvalho, Diaw, D'Alessandro,

Indisponibili: Bellusci, Barberis, Gytkjaer Balotelli