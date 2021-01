Monza, Brocchi: “Non è facile vincere a Brescia. Balotelli? Valuteremo nei prossimi giorni”

Cristian Brocchi, tecnico del Monza, è intervenuto al termine del successo contro il Brescia: “È una vittoria importante. Non era facile venire a Brescia a vincere, loro sono partiti forti. Ho chiesto ai miei di fare una partita di personalità, abbiamo provato delle situazioni tattiche che sono state recepite alla grande. C’è rammarico per alcuni punti persi, ma stasera i ragazzi hanno reagito alla grande. È quello che ci serve per affrontare le gare”.

Come ha visto il Brescia?

“È stata una partita tattica, ci chiudevano le fonti di gioco. Faticavamo ad entrare per vie centrali, non era facile. Siamo stati bravi a sfruttare quella palla su calcio d’angolo. Credo che la vittoria sia meritata, non è mai facile vincere qui. Noi ci siamo riusciti. Quando le gare sono così tirate i duelli si accendono, poi ci sono delle diatribe. Bisogna spegnerle subito, siamo contenti della vittoria, ora pensiamo alla SPAL. Balotelli? Domani vedremo se potrà allenarsi con la squadra, valuteremo giorno dopo giorno”.