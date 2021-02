Monza, Carlos Augusto: "Vogliamo tornare a vincere in casa e farlo già col Cittadella"

Ai canali ufficiali del Monza, si è raccontato il difensore biancorosso Carlos Augusto, che ha parlato in vista della sfida del Cittadella: "Contro il Chievo abbiamo centrato una vittoria importante fuori casa, ma ora affrontiamo un avversario aggressivo, servirà tanta concentrazione: ci serve poi la vittoria in casa, è importante per il campionato, e mi auguro che contro i veneti ci possano essere questi tre punti".

Sul suo personale: "Non pensavo, ma ho fatto in fretta ad adattarmi qui. Sto imparando la lingua, poi la squadra mi ha aiutato molto a capire anche le dinamiche del calcio: sto benissimo qua, dentro e fuori dal campo. Apprezzo molto il cibo, mi manca il churrasco, ma si mangia bene! A chi mi ispiro? Come terzino sinistro mi piaceva molto Roberto Carlos, spero di fare un po' di quello che ha fatto lui".

Una nota finale poi su Silvio Berlusconi: "E' una persona importante e simpatico, conosciuto anche in Brasile, è stato un piacere conoscerlo".