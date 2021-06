Monza, Diaw possibile contropartita alla SPAL per arrivare a Vicari e Valoti

Il Monza è al lavoro per prelevare dalla SPAL due colonne delle ultime stagioni: il centrale difensivo Francesco Vicari e il centrocampista Mattia Valoti. Per facilitare l'operazione, e abbassare l'esborso economico, il club brianzolo sarebbe intenzionato a inserire nella trattativa il cartellino dell'attaccante Davide Diaw che non ha convinto in biancorosso e che era stato seguito dagli estensi in passato. Lo riferisce Il Resto del Carlino.