Monza, Frattesi: "C'è la possibilità che giochi in A, ma avrei voluto conquistarla sul campo"

Davide Frattesi, centrocampista del Monza, ha parlato della propria delusione per il mancato approdo in finale: “C’è la delusione di non aver centrato l’obiettivo che ci eravamo fissati, la delusione di chi ha dato sempre il massimo, sputato il sangue e credo che porterò a casa tutta questa delusione. C’è poco da aggiungere questa sera. In alcuni momenti della stagione probabilmente ci è mancata la cattiveria e la fame, se avessimo giocato così a Cittadella probabilmente staremmo festeggiando. Serie A? Devo ancora migliorare sotto l’aspetto caratteriale, all’andata ero nervosissimo e non sono riuscito a giocare, devo isolarmi di più e ragionare più con la testa che con il cuore. Lo step che devo fare è mentale, anche se non conosco ancora il livello della Serie A e se un giorno dovessi andarci lo capirò. - conclude Frattesi parlando del possibile futuro al Sassuolo - Sicuramente c’è questa possibilità, ma sono rosicone di natura e mi sarebbe piaciuto andare in Serie A con un squadra e conquistarla sul campo. Poi se arrivasse una chiamata la ascolterei perché punto a giocare in massima serie”.