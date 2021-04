Monza, i convocati per il Pescara: Donati va out, ma torna a disposizione Boateng

In vista della gara di domani contro il Pescara, il Monza ha reso nota la lisa dei convocati per i match valevole per la 32^ giornata del campionato.

Per l'occasione, mister Brocchi ritrova Lamanna, Armellino e Boateng, ma perde Donati, per un problema al ginocchio riportato nella sfida di venerdì contro l'Entella, e riacutizzatosi nell'ultimo allenamento: sarà valutato nei prossimi giorni.

Di seguito l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Di Gregorio, Lamanna, Sommariva

DIFENSORI: Bettella, Carlos Augusto, Paletta, Pirola, Sampirisi, Scaglia

CENTOCAMPISTI: Arrmellino, Barillà, Barberis, Colpani, D'Alessandro, D'Errico, Frattesi, Magli, Scozzarella

ATTACCANTI: Boateng, Colferai, Diaw, Maric, Ricci.