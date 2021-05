Monza in corsa per la A, Galliani: "Da tifoso e dirigente oggi sarà una grande emozione"

Questo pomeriggio il Monza si giocherà l’ultima possibilità di conquistare la promozione diretta in Serie A, anche se bisognerà guardare anche a quanto accadrà a Pescara. I brianzoli infatti per conquistare il secondo posto devono vincere contro il Brescia e sperare che la Salernitana non faccia altrettanto in casa degli abruzzesi (in caso di arrivo a pari punti sarebbero premiati i lombardi per gli scontro diretti). Alla viglia della gara l’amministratore delegato del club Adriano Galliani ha rilasciato una breve dichiarazione raccolta dal Corriere della Sera: “Da tifoso e da dirigente per me oggi sarà una grande emozione”.