Monza, Pirola in ascesa. Si punta al riscatto del cartellino dall'Inter: pronti oltre 10 milioni

Alla sua prima esperienza nel calcio dei grandi Lorenzo Pirola, difensore uscito dal settore giovanile dell'Inter, si sta imponendo come titolare nel competitivo Monza di Silvio Berlusconi. Tanto che, stando a FcInterNews alcuni club di Serie A lo stanno monitorando con attenzione in vista del prossimo mercato. In pressing c’è, però, soprattutto il Monza che vorrebbe rilevarne il cartellino a titolo definitivo. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono pronti a fare sul serio in estate. Sul tavolo una cifra intorno ai 10-12 milioni di euro. Plusvalenza totale per le casse dell'Inter, che in tempi di Covid-19 e problematiche societarie potrebbe anche valutare il sacrificio di qualche giovane talento per finanziare il mercato della Prima Squadra.