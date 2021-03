Monza-Reggiana 2-0, le pagelle: Ardemagni le prova tutte, Colpani ingresso e gol

Monza-Reggiana 2-0

Marcatori: 12' Carlos Augusto, 84' Colpani

MONZA

Lamanna 6 - Primo tempo sostanzialmente inoperoso, nella ripresa la Reggiana lo sollecita di più ma si fa sempre trovare attento.

Donati 6 - Qualche affondo interessante specialmente nel primo tempo, nella ripresa è invece più impegnato in compiti di copertura. Dal 37' s.t.: Sampirisi n.g. - Subito un paio di accelerazioni per dimostrare di essere in partita.

Pirola 6,5 - Ha un bel da fare nel contenere il vivace Kargbo nella ripresa, ma prende bene le misure all'avversario e con il passare dei minuti riesce a limitare i pericoli.

Scaglia 6 - Ardemagni non è un cliente facile e talvolta riesce ad eludere le sue chiusure difensive.

Carlos Augusto 7 - Dinamico e sempre nel vivo del gioco, si avventa come un rapace sul pallone vagante e sblocca la partita. Dal 13' s.t.: Anastasio 6 - Entra bene in partita non lasciandosi sorprendere dall'aggressività degli avversari.

Frattesi 6,5 - Fa molto movimento di raccordo tra i reparti e prova la conclusione personale con tiri dalla distanza, ma non si tira indietro se si tratta di dare una mano in copertura. Multitasking.

Scozzarella 6,5 - Il suo piede educato è prezioso sui calci piazzati, sfiora il gol su punizione ma trova la pronta opposizione di Venturi. Dal 37' s.t.: Colpani 7 - Ottimo impatto sulla gara, in 2 minuti dall'ingresso riesce a crearsi lo spazio per costruire il suo primo gol in cadetteria.

Armellino 6 - Sfiora il gol con un tiro dalla lunga distanza, per il resto non è tra gli elementi più in evidenza.

D'Errico 7 - Nel contesto del reparto offensivo del Monza è il giocatore più costante, anche se non trova personalmente la via della rete. Ottima la giocata per Colpani che piazza il 2-0. Dal 41' s.t.: Ricci n.g. - Prova subito a far male ma Venturi risponde presente.

Diaw 6 - Gioca sul filo del nervosismo per il gol che ancora manca e per un trattamento non certo con i guanti da parte dei marcatori avversari. E' comunque encomiabile l'impegno in favore della squadra.

Mota 6,5 - Nella prima fase di gara è assolutamente imprendibile, ha un paio di palle gol importanti ma non riesce a finalizzarle. Entra nel merito della maggior parte delle azioni offensive del Monza. Dal 36' s.t.: Maric n.g. - Entra con il piglio giusto.

REGGIANA

Venturi 6 - Incolpevole su entrambi i gol, compie un paio di parate importanti, in particolare quella sulla punizione calciata da Scozzarella.

Yao 6 - Presidia bene la corsia di destra e lotta senza timori anche quando la partita si fa più fisica, anche se patisce un po' l'esuberanza di Dany Mota. Dal 38' s.t.: Costa n.g - Entra nel momento più delicato della partita quando Alvini dà l'ordine di passare alla difesa a tre. Mette una pezza dove può.

Ajeti 6 - E' il punto di riferimento in difesa, sempre sul pezzo anche quando il Monza intensifica il pressing. Non è elegantissimo ma è efficace.

Espeche 6 - Viste le numerose assenze scala in difesa, riuscendo a dare supporto ad Ajeti. Forse potrebbe fare meglio in occasione del primo gol del Monza.

Kirwan 5,5 - Propositivo in fase di spinta, percorre la fascia infinite volte ma è anche poco preciso nelle marcature. Colpani lo salta facilmente sfruttando un'incomprensione dell'intero reparto.

Varone 5,5 - Sfortunato nel rimpallo che favorisce il gol, fatica a trovare la continuità nell'arco della partita. Dal 33' s.t.: Mazzocchi 5,5 - Alvini lo manda in campo in un momento cruciale ma le cose si complicano subito e la Reggiana fatica a riordinare le idee anche in termini offensivi.

Del Pinto 5,5 - Cerca di accompagnare la costruzione del gioco granata, ma nel complesso non lascia il segno.

Laribi 5,5 - E' autore di alcune giocate interessanti ma non sempre abbinate all'adeguata precisione. Nella ripresa Alvini si gioca la carta Kargbo per puntare maggiormente sulla velocità. Dal 1' s.t.: Kargbo 6 - Nei primi minuti sembra effettivamente la mossa giusta, ma ben presto la difesa ospite lo imbriglia.

Radrezza 6 - Poco in evidenza in termini offensivi, agisce forse fin troppo basso nel centrocampo della Reggiana. E' comunque importante il suo contributo per far ripartire la squadra e innescare le azioni dalle retrovie.

Lunetta 6,5 - Tra i più pericolosi nello schieramento di Alvini, si fa trovare sempre pronto a raccogliere i suggerimenti dei compagni. Dal 33' s.t.: Cambiaghi 6 - Una fiammata appena entrato e poco altro, nel contesto di un finale di gara piuttosto difficile per la Regia.

Ardemagni 6,5 - Nel primo tempo fatica a lasciare il segno in attacco poiché si incarica spesso di ripiegare per aiutare in copertura. Nella ripresa ha modo di esprimersi con più efficacia, contribuendo alle azioni più rilevanti costruite dai granata. Dal 45' s.t.: Zamparo n.g.