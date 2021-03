Monza, sosta ad hoc per Balotelli: SuperMario pronto al rientro contro la Virtus Entella

Sosta che capita ad hoc per il Monza, ma soprattutto per Mario Balotelli. Oltre a smaltire le scorie del brutto 1-4 interno incassato dal Venezia la compagine di Cristian Brocchi potrà infatti recuperare anche l'attaccante ex Milan. Il problema al retto femorale, si legge su Monza-News, è in via di smaltimento tanto che SuperMario potrebbe tornare fra i convocati per il match della ripresa del campionato di Serie B contro la Virtus Entella.