Monza-Venezia 1-4, le pagelle: Aramu cala il tris, Maleh è imprendibile. Male Boateng

Monza-Venezia 1-4

Marcatori: 6', 19', 56' rig. Aramu (V), 58' Armellino (M), 86' Esposito (V)

MONZA

Di Gregorio 5,5 - Sui quattro gol subiti può farci davvero poco. Prova a farsi sentire, ma praticamente urla da solo. Oggi la squadra non lo segue.

Sampirisi 5 - Prova a contenere gli avversari in tutti i modi. Il lavoro è meno gravoso rispetto al collega sulla fascia opposta, ma i pericoli arrivano da tutte le parti.

Bellusci 5 - Non sta vivendo il suo momento migliore: nell'azione della prima rete subita lascia troppo libero Di Mariano. Il numero 20 del Venezia ringrazia e serve Aramu, che col suo sinistro velenoso dà il via alle danze.

Pirola 6 - Al 16' salva i suoi dalla seconda rete con un intervento in scivolata da ultimo uomo. Cerca anche di trasformarsi in salvatore della patria con un paio di colpi di testa, ma non inquadra lo specchio. È l'unico che non molla la presa.

Carlos Augusto 4,5 - Johnsen fa il bello e il cattivo tempo dalla sua parte. Sempre in ritardo, gli ospiti sfruttano tutte le praterie a disposizione. Brocchi lo cambia al termine della prima frazione. (Dal 46' Anastasio 5 - Il risultato non cambia, il Venezia in campo aperto fa ciò che vuole sulla destra).

Frattesi 5 - L'unico sussulto dopo 25' da dimenticare arriva dai suoi piedi, ma da due passi non trova il gol che avrebbe potuto riaprire la sfida. In netta difficoltà, Maleh è un cliente scomodo. (Dal 46' D'Errico 5,5 - Entra per dare maggiore vitalità, ma l'impresa gli riesce a metà).

Scozzarella 5 - Inizia malissimo il match con due passaggi sballati. In avanti si vede soltanto nel primo tempo quando sgancia il destro: conclusione violenta, ma palla che termina a lato. (Dal 67' Colpani 6 - Fa densità e aumenta il ritmo in un finale praticamente scritto).

Armellino 6,5 - È uno dei pochi che prova a tenere in piedi una gara compromessa già dopo pochi minuti: tiro al volo spettacolare, Pomini non può farci nulla.

Boateng 5 - Gioca più di nervosismo che di classe. I tocchi non mancano, ma il numero 7 illumina poco il gioco dei biancorossi. (Dal 60' D'Alessandro 6 - Qualche accelerazione sull'esterno, ma nulla di particolarmente pericoloso per gli ospiti).

Djily Diaw 4,5 - La sua abilità principale è quella di far male negli spazi, ma i due centrali ospiti gli concedono pochissimi centimetri. Si vede davvero poco, partita da dimenticare. (Dal 60' Maric 6 - Alza la squadra, fa a sportellate e rende il finale un po' più movimentato).

Dany Mota 5 - Si muove, cerca di non dare punti di riferimento, accelera e si sbatte durante tutto il match. Ma in pratica non gli riesce nulla.

VENEZIA

Pomini 6 - Qualche indecisione di troppo, ma nel complesso porta a casa una buona prestazione. Sul gol di Armellino non può farci nulla, negli ultimi minuti spegne i sogni di rimonta del Monza.

Ferrarini 6 -Regala un pallone ad Armellino che riapre il match, ma gioca comunque un'ottima gara. Quando accelera crea sempre pericoli.

Modolo 7 - Sempre attento, allontana tutti i palloni che spiovono in area di rigore. Anche nel momento di difficoltà serra i ranghi e gestisce la difesa. (Dal 90' Svoboda s.v.).

Ceccaroni 6,5 - Alcune imprecisioni e qualche svirgolata, ma come il collega di reparto riesce a chiudere la difesa a doppia mandata.

Molinaro 6 - In difesa non ha moltissimo lavoro da svolgere, dunque quando ha spazio sale e va al cross. I suoi però non sfruttano due traversoni abbastanza pericolosi.

Fiordilino 6,5 - Sulla pressione di Dany Mota rischia un clamoroso regalo, ma salva tutto in scivolata. Da quel momento in poi gestisce il pallone con meno ricami e pensa più alla praticità. (Dal 90' Bjarakason s.v.).

Taugourdeau 6,5 - Sbaglia davvero poco. Sempre attento, si appoggia alla difesa e sceglie sempre la giocata efficace.

Maleh 7 - Nella prima frazione è attento e recupera parecchi palloni, nella ripresa si inserisce negli spazi e crea sempre pericoli. Ogni strappo è un problema per il Monza, ma deve crescere in zona gol: si divora due gol fatti.

Aramu 9 - Sblocca una gara complicata, poi si mette ad insegnare calcio: tripletta da applausi, il pallone è meritatissimo. (Dal 61' Esposito 7 - Gol da vero attaccante: fa finta di appoggiarsi, ma si libera bene e fulmina Di Gregorio).

Johnsen 7,5 - Sulla destra diventa una spina nel fianco, alla seconda accelerazione trova il cross rasoterra perfetto per il compagno di reparto. Nel secondo tempo spacca la traversa, ma non si ferma praticamente mai. (Dall'84' Crnigoj s.v.).

Di Mariano 7 - Un attaccante dalla sua posizione calcia, ma lui in maniera intelligente serve Aramu. Tanto sacrificio, prova maiuscola anche per il numero 20. (Dal 61' Mazzocchi 6 - Prende un giallo evitabile, in attacco da comunque spettacolo).