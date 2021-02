Monza, Vieri su Brocchi: Se è il cocco di Berlusconi se lo è meritato, non perché è alto e biondo"

Christian Vieri, ex attaccante di Inter e Milan tra le altre, è intervenuto ai microfoni de Il Cittadino per analizzare il momento del Monza: "Con l'Empoli non sarà decisiva, è la seconda di ritorno. L'Empoli ha grande esperienza, sono vent'anni che fa A e B. Brocchi ha fatto comunque un lavoro molto importante. A lui piace giocare la palla da dietro, è un calcio propositivo. Se vuoi fare qualcosa di importante non puoi difendere".

Vieri ha parlato anche delle qualità del tecnico dei brianzoli: "Ha vinto una C difficile, tutti a dire il Monza ha speso soldi, ma poi le partite le devi giocare, ci vuole concentrazione. Alcuni malumori? La gente parla alla c..., non sa cosa dice. Il Monza ha preso 12-13 giocatori nuovi: per farli giocare insieme ci vuole tempo. E poi uno che cha giocato a San Siro e in A per 20 anni è abituato alle pressioni".

Spazio anche alla questione Balotelli e alla scelta di Berlusconi di affidarsi all'attuale allenatore: "Se Brocchi è il cocco di Berlusconi se lo è meritato, non perché è alto, biondo e con gli occhi azzurri. Nel calcio non ti regala niente nessuno. Balotelli? Ce lo dirà il tempo. Bisogna vedere quando giocherà, per ora non saprei dirti".