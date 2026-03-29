Osti: "Palermo è una città affamata di calcio. Lavoriamo tutti per conquistare la Serie A"

In una lunga intervista rilasciata a La Repubblica il direttore sportivo del Palermo Carlo Osti ha parlato della sua avventura in rosanero nata quasi per caso: “La chiamata è arrivata in modo inaspettato, dopo un anno fermo anche per il modo in cui si erano interrotti i rapporti con la Sampdoria. È stata una sorpresa bellissima, conoscevo Giovanni Gardini dai tempi di Treviso. - spiega il dirigente rosanero - Ho trovato un mondo diverso, molto organizzato, con una metodologia di lavoro strutturata come quella del City Football Group, molto attenta ai dettagli”.

Spazio poi al rapporto con la città: “Palermo è straordinaria, la conoscevo da turista, ma viverla è del tutto diverso. Ti rendi conto ogni giorno dell’amore incredibile della gente per il Palermo, lo percepisci ovunque. È un amore forte e molto passionale, questo rapporto ti coinvolge inevitabilmente. - prosegue Osti - È una città affamata di calcio e mi piace pensare a un ritorno del Palermo in A e cosa sarebbe questa piazza con l’amore e l’attaccamento dei tifosi alla squadra come quello che sanno dare i tifosi rosanero”.

Serie A che è l’obiettivo del club rosanero in questa stagione: “L’obiettivo è chiaro e condiviso da tutti, società, squadra, mister e città. Lavoriamo ogni giorno per raggiungerlo. Futuro? Io sto bene a Palermo, ma non sono io a deciderlo, nel calcio contano i risultati e sono sempre quelli a determinare la continuità di un rapporto”.