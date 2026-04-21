Palermo, Osti: "Le prime 4 hanno fatto il vuoto. Ogni partita decisiva, niente calcoli"

“È un campionato molto avvincente, in cui Venezia, Monza, Frosinone e Palermo hanno fatto il vuoto”. Il direttore sportivo dei rosanero Carlo Osti parla così ai microfoni di Radio Rai 1: “La formula con i play off e i play out inoltre tiene tutte le squadre concentrate fino alla fine e questo giova sicuramente allo spettacolo. - prosegue il dirigente – In questo momento si fanno pochi calcoli, ogni partita è decisiva e non può nascondere delle insidie, dovremmo cercare di ottenere il massimo nelle ultime tre stagioni”.

Spazio poi al rapporto con il City Group: “Ci ha sempre garantito supporto a tutti i livelli. È una realtà importante a livello mondiale che vuole portare il Palermo sempre più in alto. - continua ancora Osti come si legge su Stadionews.it - Pohjanpalo? L’ho voluto fortemente, mi aveva impressionato per la sua capacità realizzativa e si vede che è un vero animale d’area di rigore. Devo ringraziare il City Group e il Palermo per il supporto. Lui è stato bravo a integrarsi subito, vede la porta, gioca per la squadra ed è diventato anche più generoso. È già pronto per la Serie A”.

Infine Osti si sofferma sulla crisi del calcio italiano: “Siamo un popolo che, quando tocca il fondo, sa ripartire. L’Italia saprà risorgere come ha sempre fatto: nello sport siamo una nazione leader e torneremo ai livelli che ci competono”.