Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Palermo, Osti: "Le prime 4 hanno fatto il vuoto. Ogni partita decisiva, niente calcoli"

Palermo, Osti: "Le prime 4 hanno fatto il vuoto. Ogni partita decisiva, niente calcoli"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Tommaso Maschio
Oggi alle 12:43Serie B
Tommaso Maschio

È un campionato molto avvincente, in cui Venezia, Monza, Frosinone e Palermo hanno fatto il vuoto”. Il direttore sportivo dei rosanero Carlo Osti parla così ai microfoni di Radio Rai 1: “La formula con i play off e i play out inoltre tiene tutte le squadre concentrate fino alla fine e questo giova sicuramente allo spettacolo. - prosegue il dirigente – In questo momento si fanno pochi calcoli, ogni partita è decisiva e non può nascondere delle insidie, dovremmo cercare di ottenere il massimo nelle ultime tre stagioni”.

Spazio poi al rapporto con il City Group: “Ci ha sempre garantito supporto a tutti i livelli. È una realtà importante a livello mondiale che vuole portare il Palermo sempre più in alto. - continua ancora Osti come si legge su Stadionews.it - Pohjanpalo? L’ho voluto fortemente, mi aveva impressionato per la sua capacità realizzativa e si vede che è un vero animale d’area di rigore. Devo ringraziare il City Group e il Palermo per il supporto. Lui è stato bravo a integrarsi subito, vede la porta, gioca per la squadra ed è diventato anche più generoso. È già pronto per la Serie A”.

Infine Osti si sofferma sulla crisi del calcio italiano: “Siamo un popolo che, quando tocca il fondo, sa ripartire. L’Italia saprà risorgere come ha sempre fatto: nello sport siamo una nazione leader e torneremo ai livelli che ci competono”.

Articoli correlati
Palermo, Osti: "Niente calcoli fino alla fine. Pohjanpalo? Calciatore di categoria... Palermo, Osti: "Niente calcoli fino alla fine. Pohjanpalo? Calciatore di categoria superiore"
Osti: "Palermo è una città affamata di calcio. Lavoriamo tutti per conquistare la... Osti: "Palermo è una città affamata di calcio. Lavoriamo tutti per conquistare la Serie A"
Palermo, Osti: "Johnsen sembrava con noi da mesi. Magnani alza il livello di tutto... Palermo, Osti: "Johnsen sembrava con noi da mesi. Magnani alza il livello di tutto il reparto"
Altre notizie Serie B
Palermo, Osti: "Le prime 4 hanno fatto il vuoto. Ogni partita decisiva, niente calcoli"... Palermo, Osti: "Le prime 4 hanno fatto il vuoto. Ogni partita decisiva, niente calcoli"
Sampdoria, pronto l'esodo di tifosi a Cesena: oltre 2000 i biglietti venduti in 24... Sampdoria, pronto l'esodo di tifosi a Cesena: oltre 2000 i biglietti venduti in 24 ore
Pillon sulla Serie B: "Venezia e Monza favorite per la A. Il Pescara può salvarsi"... TMWPillon sulla Serie B: "Venezia e Monza favorite per la A. Il Pescara può salvarsi"
Aiello: "Non voglio vivacchiare, ma andare in A con l'Avellino. Ballardini? Sensazioni... Aiello: "Non voglio vivacchiare, ma andare in A con l'Avellino. Ballardini? Sensazioni positive"
Cesena, Klinsmann in Germania per i consulti: operazione o no? Lo stop sarà di almeno... Cesena, Klinsmann in Germania per i consulti: operazione o no? Lo stop sarà di almeno 6 mesi
Sampdoria, Lombardo pensa a una rivoluzione: due i possibili esclusi eccellenti Sampdoria, Lombardo pensa a una rivoluzione: due i possibili esclusi eccellenti
Spezia, corsa salvezza senza tifosi: vietata la trasferta a Catanzaro. E forse anche... Spezia, corsa salvezza senza tifosi: vietata la trasferta a Catanzaro. E forse anche a Pescara
Venezia, Dagasso premiato a Coverciano: "Riconoscimento che mi riempie d'orgoglio"... Venezia, Dagasso premiato a Coverciano: "Riconoscimento che mi riempie d'orgoglio"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris 9 milioni per Nico Paz, 25 per Dumfries e Lobotka, 54 per Bremer. Otto clausole che condizioneranno l'estate della Serie A: solo una è totalmente fuori mercato
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.1 Inter-Como, le probabili formazioni: chance per Bonny, Fabregas verso la difesa a tre
Immagine top news n.2 Classifiche a confronto: +7 Inter, -5 Napoli! Balzo della Juve, il Bologna è crollato
Immagine top news n.3 Milan, i soldi della Champions per l'assalto al bomber. C'è anche l'idea Sorloth
Immagine top news n.4 Stato di forma: in vetta c'è la Juventus! Sorpresa Fiorentina: è seconda con l'Inter
Immagine top news n.5 Napoli, tutti i nomi per l'eventuale post-Conte: tra le idee anche Sarri e Mancini
Immagine top news n.6 Serie A, il quadro completo dopo la 33ª giornata e il prossimo turno. Big match a San Siro
Immagine top news n.7 Malagò vede la Serie A: "Scioglierò le riserve dopo altri incontri". Il siparietto su Lotito e i prossimi step
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il rebus in panchina, i big richiesti: per il Sassuolo è già partito il futuro
Immagine news podcast n.2 Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Fuga per la Champions e per la Juventus è già iniziata la programmazione
Immagine news podcast n.4 Perché De Rossi non è più Capitan Futuro ma un tecnico da un grande domani
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zizzari: "In Serie C bisogna investire nel settore giovanile e nelle strutture"
Immagine news Serie A n.2 Paolo De Paola: “Roma, sto dalla parte di Gasperini. Pugnalato alle spalle da Ranieri”
Immagine news Serie C n.3 Petrone: "Arezzo e Ascoli? Meriterebbero entramber di salire in Serie B"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, la permanenza di Italiano non è scontato: servirà un incontro con il club
Immagine news Serie A n.2 Braida: "Totti il mio grande rimpianto. Vieira quello che ha reso meno delle aspettative"
Immagine news Serie A n.3 A Marsiglia non hanno ancora superato l'addio di Rabiot: "Molto più che una cessione"
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Sarri: "Una partita non cambia una stagione, tanti giocatori non sono al meglio"
Immagine news Serie A n.5 Lucas Lorran tornerà al Flamengo, la conferma su Tik Tok: "A giugno chiudo col Pisa"
Immagine news Serie A n.6 Scarpa d'Oro, Kane vede il traguardo. Haaland e Mbappé troppo distanti dall'inglese
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Benevento, con la promozione in Serie B scatta il rinnovo automatico per Maita
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Osti: "Le prime 4 hanno fatto il vuoto. Ogni partita decisiva, niente calcoli"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, pronto l'esodo di tifosi a Cesena: oltre 2000 i biglietti venduti in 24 ore
Immagine news Serie B n.4 Pillon sulla Serie B: "Venezia e Monza favorite per la A. Il Pescara può salvarsi"
Immagine news Serie B n.5 Aiello: "Non voglio vivacchiare, ma andare in A con l'Avellino. Ballardini? Sensazioni positive"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Klinsmann in Germania per i consulti: operazione o no? Lo stop sarà di almeno 6 mesi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Zizzari: "In Serie C bisogna investire nel settore giovanile e nelle strutture"
Immagine news Serie C n.2 Fra play out appesi a un filo, contestazione e passaggio di consegne. A Siracusa la tensione è alta
Immagine news Serie C n.3 Corsa contro il tempo per salvare la Ternana: scorporo del ramo sportivo e poi via alle offerte
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, sfuma la trattativa con Rufini. Il club, per ora, resta in mano a Iervolino
Immagine news Serie C n.5 Trapani, retrocessione sul campo ma ultima speranza al CONI: oggi l’udienza decisiva
Immagine news Serie C n.6 Foggia, esonerato Pazienza: media punti a 0.50. La peggiore della sua carriera
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Bologna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La FIFA annuncia il nuovo ranking femminile: l'Italia scivola al 14° posto. Inghilterra sul podio
Immagine news Calcio femminile n.2 Schroffenegger: "Dopo il collasso polmonare ho temuto di dover smettere. Ma ora sono qui"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, doppia tegola: stagione finita per Pellegrino Cimò ed Eržen
Immagine news Calcio femminile n.4 Juve, Braghin: "Il calcio femminile non può vivere di solo mecenatismo. Serve sostenibilità"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter, Magull proseguirà in nerazzurro: la tedesca ha firmato fino al 2028. Il comunicato
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia pareggia in Danimarca, Gama: "Risultato che non premia la prestazione azzurra"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?