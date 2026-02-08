Palermo, Osti: "Johnsen sembrava con noi da mesi. Magnani alza il livello di tutto il reparto"

Undicesimo risultato utile consecutivo per il Palermo, che al Barbera batte nel finale l’Empoli per 3-2 nel segno di Pohjanpalo, autore di una doppietta. Nel post partita, ai microfoni ufficiali del club rosanero è intervenuto il direttore sportivo Carlo Osti. Queste le sue parole: “E’ stata una vittoria sofferta, ma abbiamo saputi stringere i denti contro un Empoli che ci ha messo in difficoltà. Poi nel secondo tempo è emersa la nostra forza e penso che alla fine abbiamo vinto meritatamente. Potevamo fare anche un gol in più ma va bene così”.

Qual è il suo bilancio sul mercato?

“Il bilancio è positivo perché abbiamo raggiunti tutti gli obiettivi prefissati. Ho sempre sostenuto di come la squadra non andava stravolta e quindi abbiamo cercato di fare rinforzi mirati. Magnani lo conosciamo bene, poi è arrivato Johnsen, che per come è entrato in campo sembrava qui da tanto tempo, infine c’è Rui Modesto che spero possa dar presto il proprio contributo”.

Come aumenta lo spessore difensivo col ritorno di Magnani?

“Lui è un grandissimo difensore. L’anno scorso giocava in Serie A con l’Hellas e quindi alza il livello di competitività di tutto il reparto difensivo”.

Johnsen che contributo può dare?

“Lui è un giocatore di grandissima imprevedibilità. Era il giocatore che mancava e spero che possa essere decisivo anche nelle prossime gare”.

Rui Modesto offrirà una soluzione in più sulle corsie.

“Lui è un giocatore che può giocare sia a destra che a sinistra. Lo aspettiamo con impazienza”.

Cosa si aspetta per questa volata finale di campionato?

“Prima della partita con l’Entella ero convinto che sarebbe iniziato un nuovo campionato per il Palermo e così è stato. Veniamo da 11 risultati utili consecutivi, vuol dire che la squadra ha trovato continuità ed equilibri. E di questo va dato merito all’allenatore. Questi campionati sono molto difficili e la continuità è fondamentale”.