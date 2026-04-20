Palermo, Osti: "Niente calcoli fino alla fine. Pohjanpalo? Calciatore di categoria superiore"

A tre giornate dalla fine della stagione regolare di Serie B, Carlo Osti, direttore sportivo del Palermo, ha preso la parola attraverso i microfoni di Rai Radio 1 Sport. Ecco i temi principali toccati dal dirigente rosanero.

Sul campionato - "È un campionato avvincente, in cui Venezia, Monza, Frosinone e Palermo hanno staccato le altre. La formula di playoff e playout tiene tutte le squadre con la massima concentrazione fino alla fine, di questo ne beneficia sicuramente lo spettacolo".

Su Pohjanpalo - "Io sono arrivato il 4 gennaio dell'anno scorso, ho fortemente voluto Pohjanpalo. Mi aveva impressionato la sua capacità di fare gol, è un animale da area di rigore. Devo ringraziare il CFG e il Palermo per il supporto ricevuto in questa operazione. Joel si è subito integrato, vede la porta, gioca per la squadra, è diventato anche più generoso nel suo modo di affrontare le partite. È già un calciatore da Serie A? Assolutamente sì".

Su City Football Group - "Il CFG ci ha sempre dato supporto a tutti i livelli. C'è un gruppo importante a livello mondiale che vuole portare sempre più in alto il Palermo".

Sulla volata finale - "A questo punto del campionato si fanno pochi calcoli, tutte le partite sono decisive. Questo campionato insegna che ogni gara è una trappola. Dovremo cercare di ottenere il massimo dei punti in queste tre partite".

Riflessione più ampia - "Siamo un popolo che quando tocca il fondo sa ripartire, in tutti i settori. L'Italia saprà risorgere come ha sempre fatto, nello sport in generale siamo una Nazione leader nel mondo. Sono sicuro che torneremo a fare calcio ai livelli che ci competono".