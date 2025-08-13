Ufficiale
Padova, rinnovo di contratto per il classe 2007 Francesco Tumiatti: accordo fino al 2029
TUTTO mercato WEB
Rinnovo di contratto in casa Padova. Il club biancoscudato con una nota diffusa tramite i propri canali ha dato notizia del prolungamento dell'accordo con Francesco Tumiatti, centrocampista offensivo classe 2007 nella scorsa stagione nella fila della Primavera.
Il nuovo accordo si estinguerà il 30 giugno 2029.
