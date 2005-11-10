Il giovane portiere Vailatti rinnova col Monza e vola in Serie C: giocherà con l'Audace Cerignola
Esperienza in Serie C per il giovane portiere Andrea Vailati che lascia il Monza, con cui ha rinnovato fino al 2028, per andare a giocare con la maglia dell’Audace Cerignola. Di seguito i comunicati dei due club interessati:
Il comunicato del Monza
"AC Monza comunica che Andrea Vailati si trasferisce all’Audace Cerignola a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027.
Il portiere classe 2007, prodotto del vivaio biancorosso, ha contestualmente rinnovato il suo contratto col Club fino al 30 giugno 2028.
Protagonista tra i pali nel campionato di Primavera 1 nella scorsa stagione, continuerà il suo percorso di crescita tra i professionisti.
In bocca al lupo ad Andrea per la sua nuova avventura".
Il comunicato dell’Audace Cerignola
"La S.S. Audace Cerignola comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Vailati dall’AC Monza.
Portiere classe 2007 (nato il 04/08/2007), ha svolto tutta la trafila con le giovanili del Monza e nella passata stagione in Primavera 1 ha collezionato 16 presenze e 9 clean sheets.
La società gli augura un caloroso benvenuto e buon lavoro".