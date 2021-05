Padre Fedele a Guarascio: "Se sei stanco passa la mano. Non vogliamo morire per il Cosenza"

“Caro presidente dobbiamo avere le idee chiare. Io spero con tutto il cuore che tu sia impegnato a riportare il Cosenza in Serie B, ma noi necessitiamo di fatti. Esci con un comunicato serio, esponi i tuoi programmi e noi saremo con te”. A parlare così è Padre Fedele, uno dei tifosi più noti del Cosenza nonché guida spirituale della squadra calabrese, che sui social si rivolge al numero uno Eugenio Guarascio: "Hai fatto un buon lavoro in questi 10 anni altrimenti fatti da parte che ci sono, e te lo posso assicurare io, degli imprenditori pronti a prendersi la società. Se vuoi continuare continua pure, ma non come negli anni recenti perché molti di noi hanno problemi di salute, un pacemaker, e non vogliamo andare all’altro mondo per colpa del Cosenza. Dobbiamo essere seri nei confronti del calcio Cosenza e della città del Cosenza perché la squadra appartiene ai tifosi. - conclude Padre Fedele – Carissimo sempre presidente se te la senti spero che tu vada avanti, da solo o con altri, altrimenti se sei stanco passa la mano che ci sono imprenditori pronti a rilevare il Cosenza. Sabato per esempio avevi preso l’impegno di incontrare alcune persone, ma né tu né un tuo rappresentate c’è andato”.