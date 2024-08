Ufficiale Palermo, ceduto Devetak a titolo definitivo: riparte dal Rijeka in Croazia

"Il Palermo FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo Mladen Devetak al HNK Rijeka. A Mladen i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero": con questo comunicato i rosanero hanno annunciato una cessione che era nell'aria da giorni.

Dopo l'esperienza in prestito all'NK Istra, dove ha collezionato 31 presenze agli ordini di Paolo Tramezzani, il classe '99 lascia dunque nuovamente l'Italia, ma questa volta a titolo definitivo. In Sicilia è riuscito a collezionare appena 6 presenze in B, cui aggiungerne 17 messe a referto in Serie C, alla Viterbese. Nonostante abbia svolto per un certo tempo la preparazione con la squadra rosanero, Devetak era ormai consapevole di non far parte del progetto ed ha scelto dunque la Croazia per ripartire.