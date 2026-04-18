Palermo-Cesena 2-0, le pagelle: Pohjanpalo di un'altra categoria, Shpendi delude

PALERMO-CESENA: IL RISULTATO FINALE

PALERMO

Gomis 6 - Risponde presente quando chiamato in causa.

Pierozzi 6.5 - Bene da centrale, prezioso quando spostato sulla fascia.

Bani 6.5 - Bravo a prendere subito le misure dagli attaccanti del Cesena, che non si rendono difatti mai realmente pericolosi.

Ceccaroni 6.5 - Amministra alla perfezione la retroguardia rosanero insieme a Bani, sfruttando al massimo la sua esperienza per soffrire poco e nulla.

Rui Modesto 7.5 - Partita al limite della perfezione la sua, tra ripieghi preziosi e assist decisivi. Dal 80’ Magnani 6 - Tocca pochi palloni dal momento del suo ingresso in campo.

Segre 6.5 - Solita prestazione di livello, fatta di tanta qualità e precisione nella gestione del pallone. Dal 80’ Vasic 6 - Cerca subito di lasciare il segno spaccando la difesa del Cesena mettendo Pohjanpalo nelle condizioni di provare a fare la tripletta.

Ranocchia 6 - Partita di attenzione e sacrificio. Non avrà brillato nella trequarti avversaria, ma è stato prezioso in quella rosanero.

Augello 6 - Meno in mostra rispetto a Rui Modesto, ma comunque prezioso in entrambe le fasi, soprattutto quella difensiva.

Palumbo 6.5 - Esegue alla perfezione i compiti di gestione e copertura che gli sono stati richiesti da Inzaghi. Dal 74’ Giovane 6 - Si vede poco, ma la piega che ha preso la partita non gli ha permesso di accendersi più di tanto.

Le Douaron 6.5 - Qualità tecnica al servizio del Palermo. Gli manca solo il gol. Dal 74’ Gyasi 6 - Fa il suo senza strafare troppo, complice anche il risultato già in cassaforte.

Pohjanpalo 8 - La standing ovation del Babera dice tutto. Doppietta e 23 gol in campionato per un giocatore di un’altra categoria. Dal 88’ Corona S.V.

Filippo Inzaghi 6.5 - Altra vittoria di carattere dei suoi ragazzi, che danno continuità all’ottimo momento di forma che stanno vivendo da 10 giornate a questa parte. Adesso l’obiettivo si chiama Serie A, anche se bisogna passare per i playoff.

CESENA

Klinsmann 6 - Tiene a galla i suoi il più che può. Al minuto 10 fa una parata senza senso su Le Douaron, da applausi.

Ciofi 5.5 - Dalla parte sua il Palermo sfonda pochissimo, complice anche un accorto lavoro di copertura da parte sua.

Zaro 6 - Il migliore tra i suoi là dietro, soprattutto nella gestione delle folate rosanero.

Piacentini 5.5 - Si lascia portare a spasso da Pohjanpalo in occasione del vantaggio rosanero. La traversa gli nega nella ripresa la gioia del gol.

Corazza 5 - Soffre tremendamente le scorribande di Rui Modesto. Dal 72’ Frabotta 5.5 - Ci si aspettava un pochino più di spinta da parte sua al momento dell’ingresso.

Bisoli 5.5 - Meglio in fase di copertura, superficiale in quella di possesso, caratterizzata da qualche errore.

Castagnetti 5 - Vorrebbe ma non riesce a ritmare a dovere la fase di costruzione del Cesena. Dal 72’ Castrovilli 5.5 - Entra e subito stava cacciando dal cilindro un assist per Piacentini che avrebbe potuto riaprire tutto. Oltre a questo, però, tanta imprecisione.

Olivieri 5.5 - Costretto spesso a rincorrere Rui Modesto, manca di lucidità negli ultimi 30 metri quest’oggi. Dal 77’ Vrioni 5.5 - Ingresso in campo anonimo, complice anche l’andamento che aveva preso la partita.

Berti 5.5 - Si conferma essere il fulcro del gioco offensivo del Cesena. Ha sul destro la rete del possibile pari dopo il vantaggio di Pohjanpalo, ma non riesce ad incidere più di tanto. Dal 91’ Arrigoni S.V.

Shpendi 5 - Il più in ombra di quelli lì davanti.

Cerri 6 - Cerca di rendersi pericoloso con il marchio di fabbrica, il colpo di testa. Dal 72’ Ciervo 5 - A differenza di Cerri non riesce a reggere l’attacco dei bianconeri, complici anche le caratteristiche fisiche e tecniche completamente diverse.

Ashley Cole 5.5 - Terza sconfitta in 5 partite alla guida del Cesena. Eppure la sua squadra non ha fatto male oggi, ma i numeri non mentono, con i playoff che a questo punto sono seriamente a rischio.