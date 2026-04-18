Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Palermo-Cesena 2-0, le pagelle: Pohjanpalo di un'altra categoria, Shpendi delude

Palermo-Cesena 2-0, le pagelle: Pohjanpalo di un'altra categoria, Shpendi deludeTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 19:30Serie B
Lorenzo De Angelis

PALERMO-CESENA: IL RISULTATO FINALE

PALERMO

Gomis 6 - Risponde presente quando chiamato in causa.

Pierozzi 6.5 - Bene da centrale, prezioso quando spostato sulla fascia.

Bani 6.5 - Bravo a prendere subito le misure dagli attaccanti del Cesena, che non si rendono difatti mai realmente pericolosi.

Ceccaroni 6.5 - Amministra alla perfezione la retroguardia rosanero insieme a Bani, sfruttando al massimo la sua esperienza per soffrire poco e nulla.

Rui Modesto 7.5 - Partita al limite della perfezione la sua, tra ripieghi preziosi e assist decisivi. Dal 80’ Magnani 6 - Tocca pochi palloni dal momento del suo ingresso in campo.

Segre 6.5 - Solita prestazione di livello, fatta di tanta qualità e precisione nella gestione del pallone. Dal 80’ Vasic 6 - Cerca subito di lasciare il segno spaccando la difesa del Cesena mettendo Pohjanpalo nelle condizioni di provare a fare la tripletta.

Ranocchia 6 - Partita di attenzione e sacrificio. Non avrà brillato nella trequarti avversaria, ma è stato prezioso in quella rosanero.

Augello 6 - Meno in mostra rispetto a Rui Modesto, ma comunque prezioso in entrambe le fasi, soprattutto quella difensiva.

Palumbo 6.5 - Esegue alla perfezione i compiti di gestione e copertura che gli sono stati richiesti da Inzaghi. Dal 74’ Giovane 6 - Si vede poco, ma la piega che ha preso la partita non gli ha permesso di accendersi più di tanto.

Le Douaron 6.5 - Qualità tecnica al servizio del Palermo. Gli manca solo il gol. Dal 74’ Gyasi 6 - Fa il suo senza strafare troppo, complice anche il risultato già in cassaforte.

Pohjanpalo 8 - La standing ovation del Babera dice tutto. Doppietta e 23 gol in campionato per un giocatore di un’altra categoria. Dal 88’ Corona S.V.

Filippo Inzaghi 6.5 - Altra vittoria di carattere dei suoi ragazzi, che danno continuità all’ottimo momento di forma che stanno vivendo da 10 giornate a questa parte. Adesso l’obiettivo si chiama Serie A, anche se bisogna passare per i playoff.

CESENA

Klinsmann 6 - Tiene a galla i suoi il più che può. Al minuto 10 fa una parata senza senso su Le Douaron, da applausi.

Ciofi 5.5 - Dalla parte sua il Palermo sfonda pochissimo, complice anche un accorto lavoro di copertura da parte sua.

Zaro 6 - Il migliore tra i suoi là dietro, soprattutto nella gestione delle folate rosanero.

Piacentini 5.5 - Si lascia portare a spasso da Pohjanpalo in occasione del vantaggio rosanero. La traversa gli nega nella ripresa la gioia del gol.

Corazza 5 - Soffre tremendamente le scorribande di Rui Modesto. Dal 72’ Frabotta 5.5 - Ci si aspettava un pochino più di spinta da parte sua al momento dell’ingresso.

Bisoli 5.5 - Meglio in fase di copertura, superficiale in quella di possesso, caratterizzata da qualche errore.

Castagnetti 5 - Vorrebbe ma non riesce a ritmare a dovere la fase di costruzione del Cesena. Dal 72’ Castrovilli 5.5 - Entra e subito stava cacciando dal cilindro un assist per Piacentini che avrebbe potuto riaprire tutto. Oltre a questo, però, tanta imprecisione.

Olivieri 5.5 - Costretto spesso a rincorrere Rui Modesto, manca di lucidità negli ultimi 30 metri quest’oggi. Dal 77’ Vrioni 5.5 - Ingresso in campo anonimo, complice anche l’andamento che aveva preso la partita.

Berti 5.5 - Si conferma essere il fulcro del gioco offensivo del Cesena. Ha sul destro la rete del possibile pari dopo il vantaggio di Pohjanpalo, ma non riesce ad incidere più di tanto. Dal 91’ Arrigoni S.V.

Shpendi 5 - Il più in ombra di quelli lì davanti.

Cerri 6 - Cerca di rendersi pericoloso con il marchio di fabbrica, il colpo di testa. Dal 72’ Ciervo 5 - A differenza di Cerri non riesce a reggere l’attacco dei bianconeri, complici anche le caratteristiche fisiche e tecniche completamente diverse.

Ashley Cole 5.5 - Terza sconfitta in 5 partite alla guida del Cesena. Eppure la sua squadra non ha fatto male oggi, ma i numeri non mentono, con i playoff che a questo punto sono seriamente a rischio.

Articoli correlati
Serie B, Palermo-Cesena: sfida di conferme e certezze con vista sulla Serie A Serie B, Palermo-Cesena: sfida di conferme e certezze con vista sulla Serie A
Altre notizie Serie B
Palermo, Inzaghi: "La squadra sta facendo qualcosa di speciale. Giocare contro di... Palermo, Inzaghi: "La squadra sta facendo qualcosa di speciale. Giocare contro di noi è dura"
Cesena, Cole: "Siamo mancati a livello realizzativo. Dobbiamo continuare a lavorare... Cesena, Cole: "Siamo mancati a livello realizzativo. Dobbiamo continuare a lavorare duro"
Cesena, Klinsmann colpito alla testa da una ginocchiata: il portiere in ospedale... Cesena, Klinsmann colpito alla testa da una ginocchiata: il portiere in ospedale per accertamenti
Spezia, Lapadula: "Mai vissuto un momento così in carriera, ma crediamo ancora alla... Spezia, Lapadula: "Mai vissuto un momento così in carriera, ma crediamo ancora alla salvezza"
Bari, Odenthal: "Crediamo ancora nella salvezza, prossime sfide decisive" Bari, Odenthal: "Crediamo ancora nella salvezza, prossime sfide decisive"
Palermo-Cesena 2-0, le pagelle: Pohjanpalo di un'altra categoria, Shpendi delude Palermo-Cesena 2-0, le pagelle: Pohjanpalo di un'altra categoria, Shpendi delude
Avellino, Favilli: "Chiusa la pratica salvezza, ora possiamo arrivare ai playoff"... Avellino, Favilli: "Chiusa la pratica salvezza, ora possiamo arrivare ai playoff"
Il Palermo si aggrappa a Pohjanpalo, 2-0 al Cesena: il sogno Serie A è ancora vivo... Il Palermo si aggrappa a Pohjanpalo, 2-0 al Cesena: il sogno Serie A è ancora vivo
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, è Alisson ora il primo obiettivo. In difesa si ripensa a Kim e se parte Cambiaso spunta l’opzione Spinazzola. In attesa di Vlahovic ci sono anche le ipotesi Lewandowski e Núñez
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli-Lazio 0-2, le pagelle: Beukema-Buongiorno pasticciano, Gila giganteggia
Immagine top news n.1 L'Inter se ne va. Gli incastri che possono dare lo scudetto a Chivu già la prossima giornata
Immagine top news n.2 Tonfo senza reazione di un Napoli irriconoscibile: al Maradona passa la Lazio (0-2)
Immagine top news n.3 La concretezza oltre l'estetica: Cuesta a Parma ha fatto un piccolo capolavoro. E in trasferta vola
Immagine top news n.4 Anche il Parma vede il traguardo salvezza: a Cuesta basta Elphege per piegare l'Udinese
Immagine top news n.5 Juventus, buone notizie per Spalletti: Yildiz lavora in gruppo e contro il Bologna ci sarà
Immagine top news n.6 Allegri non promette che resterà al Milan, ma dichiara: "Tanti cambiamenti non sono nel mio DNA"
Immagine top news n.7 La Juventus ha presentato un progetto a Bernardo Silva: può arrivare solo con la Champions
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano È già iniziato il futuro della Fiorentina. I primi passi di una rivoluzione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Non è Nico Paz ma la storia ricorda Endrick: Mastantuono occasione per la Serie A
Immagine news podcast n.3 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha ufficialmente imparato la lezione: lo dimostra la scelta su Chivu
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Braglia: “Milan involuto in questa stagione. Sarri? Non vedo possibile un ritorno a Napoli”
Immagine news Serie A n.2 Orlando: “Gasperini-Ranieri, evidenti contrasti personali. Sarri? Lo vedrei bene a Firenze”
Immagine news Serie A n.3 Bastoni, cosa deve fare l'Inter col difensore? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Polemica Ranieri-Gasperini, parla Massara: "I confronti sono quotidiani e orientati alla crescita"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Spinazzola deluso: "Partita brutta, credevamo nella rimonta ma a Parma..."
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Scalvini: "Malen fortissimo, per fermarlo bisogna fare un lavoro di squadra"
Immagine news Serie A n.4 Roma-Atalanta, Palladino: "Non pensiamo alla Coppa Italia". E spiega la scelta sull'attacco
Immagine news Serie A n.5 Roma, El Shaarawy: "Partita fondamentale per la nostra classifica, il gol mi manca"
Immagine news Serie A n.6 Crollo Napoli, Giaccherini: "Il motto di Conte è: testa, cuore e gambe. Questo ko gli farà male"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Inzaghi: "La squadra sta facendo qualcosa di speciale. Giocare contro di noi è dura"
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Cole: "Siamo mancati a livello realizzativo. Dobbiamo continuare a lavorare duro"
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Klinsmann colpito alla testa da una ginocchiata: il portiere in ospedale per accertamenti
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Lapadula: "Mai vissuto un momento così in carriera, ma crediamo ancora alla salvezza"
Immagine news Serie B n.5 Bari, Odenthal: "Crediamo ancora nella salvezza, prossime sfide decisive"
Immagine news Serie B n.6 Palermo-Cesena 2-0, le pagelle: Pohjanpalo di un'altra categoria, Shpendi delude
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pierozzi si racconta: "Voglio restare al Benevento e riprendermi la Serie B"
Immagine news Serie C n.2 Gallo pensa al futuro: "La priorità si chiama Vicenza. Chi vorrebbe mai andare via?"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Antonini attacca Vrenna del Crotone: "Eccone un altro che non rispetta le scadenze"
Immagine news Serie C n.4 Latina, Condò chiama la piazza: “Partita fondamentale, abbiamo bisogno dei tifosi”
Immagine news Serie C n.5 Audace Cerignola, Di Toro: "Non escludo un addio. Devo valutare con attenzione"
Immagine news Serie C n.6 Grella: “Catania deve arrivare in Serie A. Poca fiducia? Non mi spaventa”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Atalanta, la Dea detta legge negli ultimi scontri
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Giuliani: "Ci mancano i tre punti. A giugno ci attendono due finali"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Soncin: "In campo c'eravamo solo noi. Rammaricato per lo 0-0"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Danimarca-Italia finisce a reti inviolate. Azzurre a -3 dalla vetta
Immagine news Calcio femminile n.4 Danimarca-Italia, le formazioni ufficiali: c'è Cantore con Girelli. Dragoni in mezzo al campo
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia in Danimarca per dare continuità e tenere aperta la corsa al Mondiale 2027
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Salvai: “Dovremo vivere la pressione in modo positivo”
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?