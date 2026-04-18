Serie B, Palermo-Cesena: sfida di conferme e certezze con vista sulla Serie A
Il 35esimo turno di Serie BKT propone una sfida molto interessante, quella del Renzo Barbera tra il Palermo di Simone Inzaghi e il (nuovo) Cesena di Ashley Cole. Partita importante per entrambe le squadre, considerando le ambizioni di Serie A che alimentano le rispettive formazioni in questo finale di stagione che si pronostica essere particolare intenso. Fischio d'inizio fissato per le ore 17.15.
COME ARRIVA IL PALERMO
Il Palermo di Simone Inzaghi arriva alla sfida del Renzo Barbera con un obiettivo ben chiaro in testa: accorciare in classifica dal Frosinone dopo il pari di settimana scorsa. Non solo. La formazione rosanero ha anche la possibilità di dare continuità all'ottimo momento di forma che sta attraversando, considerati i 20 punti conquistati sui 30 disponibili nelle ultime 10. Ovviamente il tutto con un obiettivo ben preciso: la Serie A.
COME ARRIVA IL CESENA
Se da un lato il Palermo cerca conferme, la formazione emiliana è invece alla ricerca di certezze, che nelle ultime 10 di campionato sono assolutamente mancate, ed il cambio in panchina lo dimostra. Al momento, però, la gestione Ashley Cole non sta dando i frutti sperati, motivo per il quale Palermo potrebbe essere l'occasione giusta per rialzare definitivamente il capo per provare a regalarsi un finale di stagione da sogno.
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