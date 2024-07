Ufficiale Palermo, depositato in Lega B il contratto di trasferimenti di Blin dal Lecce

vedi letture

Dopo la notizia delle visite mediche effettuate nella giornata di ieri, oggi arriva anche l'ufficialità del trasferimento di Alexis Blin dal Lecce al Palermo.

Attraverso il sito ufficiale della Lega di Serie B si apprende, infatti, del deposito del contratto di trasferimento del centrocampista francese con la formula del titolo definitivo.

Blin nell'ultima annata con il Lecce ha collezionato 31 presenze, mettendo a referto due assist. In quella precedente, la sua prima in Serie A, aveva giocato per 35 volte in Serie A e realizzato anche il suo unico gol nella massima categoria italiana.