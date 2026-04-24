Palermo, Inzaghi: "Abbiamo un solo risultato, siamo ancora in lotta per tutto"

Filippo Inzaghi, tecnico del Palermo, ha parlato ai canali ufficiali del club rosanero alla vigilia della sfida con la Reggiana: "Sarà una gara complicata come lo sono tutte in Serie B. Loro si giocano tanto ma anche per noi la posta in palio è altissima, andiamo lì per vincere, non abbiamo alternative, ci siamo preparati al meglio e speriamo di fare una grande gara".

La Reggiana è in cerca di riscatto dopo la sconfitta di Padova

"Noi guardiamo solo noi stessi, la partita dipenderà come sempre dalla nostra interpretazione, da come partiremo. Siamo consci che per noi è una partita da vincere assolutamente, sarà difficile ma sappiamo quale è la nostra forza e siamo pronti per fare una grande partita".

Cosa potrà fare la differenza in queste sfide incrociate?

"Noi dobbiamo pensare a noi stessi, abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato a tre giornate dalla fine a essere ancora in lotta per tutto, dobbiamo dare continuità alle nostre prestazione, dobbiamo vincere su un campo complicato perché la Reggiana si gioca tanto ma noi abbiamo un solo risultato e dobbiamo conquistarlo a tutti i costi".

Anche domani ci saranno tantissimi tifosi rosanero al seguito della squadra

"Questo non mi sorprende, i nostri tifosi sono stati l'arma in più, sono contento che si stia creando una bella alchimia fra questa squadra e nostri tifosi, dobbiamo essere sempre all'altezza e renderli orgogliosi. Speriamo di regalargli una grande partita e una bella vittoria".