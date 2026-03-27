Palermo, Peda: "Inzaghi mi ha dato tutto e ora voglio dare io a lui qualcosa"

In una lunga intervista rilasciata a Goal.com il difensore centrale del Palermo e della Polonia Patryk Peda ha parlato del rapporto con mister Filippo Inzaghi:

"Per me, se tu dai fiducia a un giocatore, lo fai subito stare tranquillo. Per questo ho scelto di andare in prestito, per dimostrare di saper giocare e di poter far parte del Palermo. Durante l’estate, ero ancora in Polonia, mister Inzaghi mi ha chiamato e mi ha rassicurato, mi ha dato tutto e ora voglio dare io a lui qualcosa".

Peda parla anche del suo debutto, da giovanissimo, con la nazionale maggiore polacca e dal suo rapporto con Szczesny

"Giocare per la tua Nazione è la cosa più bella che c’è. Ho giocato anche partite importante, di qualificazione agli Europei. C’era la mia famiglia, è stato un momento bellissimo. Adesso si parla tantissimo di Wojciech, dopo che è andato a Barcellona, del suo modo di essere. Ricordo che prima del mio debutto, eravamo in ascensore e mi disse ‘Tranquillo, se sbagli mi prendo tutte le colpe io’. È davvero una persona da dieci su dieci, fa gruppo, un bravissimo ragazzo".