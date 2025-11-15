Palermo, Peda: "Siamo arrabbiati per i risultati. Contro l'Entella dobbiamo vincere"

Il difensore del Palermo Patryk Peda ha parlato ai microfoni di RGS del momento della squadra che ha vissuto una flessione nelle ultime settimane ed è reduce dalla sconfitta contro la Juve Stabia in trasferta: “Siamo arrabbiati, quella di Castellammare di Stabia è stata una brutta partita, gare del genere vanno vinte perché siamo il Palermo. Ora stiamo lavorando tanto per la sfida contro la Virtus Entella, i risultati ottenuti ultimamente non sono quelli che vogliamo”.

Il centrale polacco spiega che dopo l’ottimo inizio, con quindici punti nelle prime sette gare, non è cambiato nulla e che il calo è difficile da spiegare: “Siamo gli stessi, abbiamo solo rallentato. Dobbiamo pensare alla prossima partita e vincerla. - prosegue ancora Peda come riporta Stadionews.it - Ci siamo detti le cose in faccia com’è giusto che sia. Non cerchiamo alibi e guardiamo una gara alla volta”.

Infine spazio al suo momento personale e allo spazio trovato finora in stagione: “Sono felice del ruolo che mi sto ritagliando e dello spazio che mi concede il mister, ma la squadra viene prima di tutto. Mi sono trovato bene quando ho sostituito Bani. Lui è un grande giocatore, con tanta esperienza in Serie A. Posso solo crescere al suo fianco”.